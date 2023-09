VÍDEO: incêndio atinge área de mata próximo ao Ifac, em Rio Branco

Um grande incêndio tomou conta de uma área de mata, na tarde desta terça-feira (26), nos fundos do prédio do Instituto Federal do Acre (Ifac), próximo ao estádio Arena da Floresta, no Segundo Distrito de Rio Branco.

As chamas do incêndio altas causaram uma cortina de fumaça na região, fazendo com que a qualidade do ar piore ainda mais na capital acreana. As imagens foram registradas pela página Enjoy Club.

Em uma semana o estado do Acre registrou 937 focos de queimadas, segundo o painel de monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

Qualidade do ar no estado

Cruzeiro do Sul e Acrelândia registraram níveis muito altos de concentração de poluentes no ar, na última segunda-feira, 25. Os dados são da Rede de Monitoramento encabeçada pelo Ministério Público do Acre. As duas cidades apresentaram números muito acima do mínimo recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Em Cruzeiro do Sul, na noite da segunda o índice era superior a 60 µg/m³, já em Acrelândia, esse dado superava 70 µg/m³ no mesmo horário. De acordo com a OMS, a concentração de poluentes no ar, em 24h é de até 5 µg/m3.