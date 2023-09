Vídeo: médica mostra barata encontrada dentro da orelha de paciente

Em um vídeo publicado nas redes sociais no final de agosto, a residente de medicina Paula Avalos, da Colômbia, compartilhou um caso inusitado: ela conseguiu retirar uma barata morta de dentro do ouvido de uma paciente.

Em entrevista ao jornal o La Prensa, Paula conta que a mulher chegou ao hospital com uma forte dor, iniciada sem motivo aparente. O que causa incômodo nestes casos é o fato de o inseto buscar um caminho para sair, mas fica preso nos ductos e acaba arranhando o tímpano. Em geral, os animais entram no ouvido durante o sono.

O vídeo do momento em que a barata é puxada com pinças do ouvido da paciente viralizou no TikTok e já tem mais de 3 milhões de reproduções.

Ouvido limpo e protegido

Médicos alertam que, caso o paciente suspeite de algum objeto estranho no ouvido, deve buscar um hospital em vez de tentar retirá-lo sozinho, já que ele pode se partir ou causar complicações como a otite.

“É melhor ir ao médico antes de tentar tirar, pois o paciente pode machucar ainda mais a orelha”, explica o otorrinolaringologista Ricardo Dourado, da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF).

Segundo ele, não se deve inserir nada nas orelhas, nem mesmo cotonetes para fazer a limpeza. “O ouvido deve ser limpo em sua área externa e logo depois do banho, idealmente dia sim, dia não”, completa.

