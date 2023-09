Vídeo mostra chamas em área de proteção ambiental do Irineu Serra

Na noite desta segunda-feira, 18 de setembro, um incêndio de grande proporção assolou uma propriedade situada na Área de Proteção Ambiental Raimundo Irineu Serra (APARIS), no bairro Irineu Serra, em Rio Branco (AC). Um vídeo publicado pelo jornalista, Altino Machado, mostra a magnitude das chamas.

O incêndio teve início durante a noite desta segunda, deixando os moradores da região em estado de alerta. Os moradores acionaram equipes de bombeiros para controlar as chamas. Não é a primeira vez que o local é alvo de incêndio.

O vídeo compartilhado por Altino Machado, conhecido por sua cobertura de questões ambientais, revelou a intensidade do incêndio. As imagens mostram uma vasta área tomada pelo fogo, com labaredas que alcançam alturas impressionantes.