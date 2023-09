Vídeo mostra momento em que turistas entram em avião; veja

O Embraer EMB-110 “Bandeirante” é um avião bimotor turboélice destinado ao uso civil e militar, com capacidade para vinte e um passageiros, desenvolvido e fabricado no Brasil pela Embraer. Ele é muito utilizado na região amazônica, inclusive para transporte comercial entre as cidades do interior do Pará e do Amazonas, sendo considerado muito seguro.

Por isso, causou muita surpresa a queda de uma dessas aeronaves, na tarde deste sábado (16) no município de Barcelos, no interior do Amazonas.

Vídeos divulgados nas redes sociais na madrugada deste domingo (17) mostram momentos antes de os passageiros embarcarem no avião que caiu em Barcelos, no interior do Amazonas.