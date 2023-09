Uma família ficou assustada após se deparar com uma cobra da espécie jibóia no banheiro de casa, em um bairro de Rio Branco, no Acre. A equipe do Segundo Batalhão do Corpo de Bombeiros foi acionada e fez o resgate do animal.

A cobra foi levada ao Centro de Triagem na capital e depois deve ser solta em um local apropriado, na natureza.

Veja o momento do resgate: