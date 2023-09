Vídeo: passageira conta reação do motorista após atropelar Kayky Brito

A polícia continua investigando o atropelamento de Kayky Brito, no último fim de semana. E a passageira do Uber que atingiu o ator, Maria Estela Lima prestou depoimento na última segunda-feira (5/9) e contou a reação do motorista após o acidente. A dentista, que estava no carro junto com a filha de 10 anos, afirmou que o condutor não estava em alta velocidade.

“Não estava em excesso de velocidade, estava supertranquilo. Estava em uma velocidade tranquila”, afirmou ela, ao deixar a delegacia. Em entrevista aos repórteres que estavam na distrital, ela deu mais detalhes sobre o caso.

“Minha filha estava muito nervosa. Eu saí. Aí, quando eu vi que foi um atropelamento, que tinha uma pessoa no chão, eu falei para não olhar porque ela estava chorando. Apareceu um outro Uber e se ofereceu para me levar para casa”, começou ela, ao falar com o G1.

E ela continuou: “Mas o Jones [motorista] veio e perguntou como que eu estava. Eu perguntei se ele já tinha acionado o socorro. E praticamente foi isso. E, aí, eu dei meu telefone falei que se ele precisasse, pra ele ficar tranquilo que as coisas seriam esclarecidas”, afirmou.

Maria Estela ainda elogiou o condutor: “Ele foi atencioso durante todo o percurso e também depois do atropelamento. Ficou bem abalado e parece ser uma pessoa bem tranquila”.

Ao ser questionada se percebeu a gravidade dos ferimentos de Kayky, ela relatou que preferiu ficar com a filha: “Eu fiquei de longe, acabei não indo ao local por conta da minha filha, que estava sozinha comigo e estava nervosa, mas eu vi que ele estava sem se movimentar, caído no chão”, disse.

Motorista também contou o que aconteceu

O motorista de aplicativo que atropelou Kayky Brito, na madrugada do último sábado (2/9), na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, contou à polícia que o ator “cruzou a pista repentinamente correndo”.

Segundo o jornal Extra, que teve acesso ao Boletim de Ocorrência, o motorista disse que foi surpreendido pelo ator na via. Ele afirmou que estava na faixa da esquerda e que tentou desviar, jogando o carro para a faixa da direita para evitar a colisão, mas não conseguiu.

Ainda de acordo com as informações, Kayky Brito foi atingido pela parte frontal esquerda do carro e, com o impacto, caiu no chão. Ele sofreu politrauma corporal e traumatismo craniano.

Kayky Brito estava com Bruno De Luca e outros amigos em um quiosque que fica em frente ao local do acidente, na Avenida Lúcio Costa, altura do número 4.700. Ele havia ido até o carro para buscar um pertence e, na volta, acabou sendo atropelado. O artista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, onde está internado no CTI em estado grave.

O motorista que conduzia o veículo foi encaminhado à 16ª DP, na Barra da Tijuca, e ao Instituto Médico Legal do Centro do Rio. Ele fez o exame de alcoolemia, mas não foi constatada a ingestão de bebida alcoólica.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um inquérito para investigar as circunstâncias do atropelamento. O motorista foi autuado por lesão corporal de trânsito.

Ator está em ventilação mecânica

A equipe do Hospital Copa D’Or emitiu um novo boletim médico sobre o estado de saúde de Kayky Brito, nesta terça-feira (5/9). O ator, que está internado na UTI da unidade após um atropelamento, vai permanecer sedado e em ventilação mecânica pelas próximas 48 horas.

“O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanecerá sedado, em ventilação mecânica nas próximas 48h, ainda em recuperação dos procedimentos cirúrgicos realizados ontem”, dizia o comunicado.

Na segunda-feira (4/9), Kayky passou por procedimentos cirúrgicos para fixar a fratura da pelve e do membro superior direito. Kayky Brito foi atropelado, na madrugada do último sábado (2/9), na Avenida Lúcio Costa, altura do número 4.700, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, e está internado em estado grave. O ator de 34 anos teve politrauma corporal e traumatismo craniano.