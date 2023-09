VÍDEO: temporal atinge Sena Madureira e causa estragos em casas e postes

Após vivenciar vários dias de intenso calor, a cidade de Sena Madureira foi atingida no começo da tarde desta sexta-feira (1º) por uma chuva que veio acompanhada de fortes ventos. Apesar de não ter sido de longa duração, o vendaval causou estragos em vários pontos do município.

Na área central da cidade, uma casa de dois andares tem vidros quebrados e houve, ainda, a queda parcial de um poste de energia.

Já no bairro Bom Sucesso, pelo menos duas casas foram destelhadas. Em uma delas, a cobertura foi arrancada completamente. “O morador estava na casa juntamente com seus dois filhos, mas graças a Deus ninguém ficou ferido. Por outro lado, os móveis e outros pertences foram molhados”, destacou um morador do local.

VEJA VÍDEOS: