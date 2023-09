Tentativa de assalto termina com empresário perseguindo criminosos; VÍDEO

Uma tentativa de assalto a uma vidraçaria no Centro de Cruzeiro do Sul terminou com o proprietário do estabelecimento em perseguição aos criminosos pelas ruas da cidade. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (19).

Toda a ação foi registrada por uma câmera de segurança próxima à loja. Nas imagens é possível ver o momento em que dois homens entram na vidraçaria e, em seguida, eles saem correndo do estabelecimento e o empresário entra em seu veículo, saindo em busca de encontrar os assaltantes.

Até o momento, não há informações se os assaltantes conseguiram levar dinheiro ou algum bem material da vidraçaria.

A polícia foi acionada e está investigando o caso para tentar identificar e prender os criminosos envolvidos na tentativa de assalto.