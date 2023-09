Vídeo: Zeca Camargo faz show a R$ 10 em bar, e cena viraliza

Zeca Camargo, apresentador do Melhor da Noite, da Band, virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais nesse domingo (18/9), ao aparecer em um vídeo trabalhando como DJ em um bar em Fortaleza (CE).

Além da empolgação do jornalista, outra coisa chamou atenção dos internautas: o valor cobrado pelo couvert artístico do estabelecimento, que de acordo com a placa do local, é de R$ 10 por pessoa.

“Você curtiu esse rolê e quer que ele continue a existir? Contribua com o couvert artístico”, pede o aviso. E logo em seguida o valor, que é geralmente destinado a quem se apresenta no local.