Viih Tube após perder 14% de gordura em um mês: “Focada em melhorar”

Viih Tube usou as redes sociais para falar com os seguidores sobre a vida fitness. A ex-BBB revelou, nesta sexta-feira (1º/9), que perdeu 14% de gordura em um mês com novos hábitos alimentares.

Após dizer que deixou a estética de lado para cuidar da saúde, a youtuber contou que estava com 48% de gordura e atualmente está com 34%. “São valores altos, mas é a verdade, estou focada em melhorar muito mais a minha saúde”, disse.

“Ainda estou chocada que perdi 14% de gordura. Estou muito orgulhosa de mim! Muito mesmo! Muita dedicação, muita força de vontade, que nem sei de onde tirei! Quero disposição, postura, saúde, quero acordar cedo disposta e estou indo no caminho certo! Acreditem no potencial de vocês”, concluiu.