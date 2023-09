Viih Tube e Eliezer investem em ‘super festas’ para a filha mensalmente; veja fotos

Todo mês, Viih Tube e Eliezer fazem tudo sempre igual. Para celebrar o nascimento da filha Lua Di Felice — que veio ao mundo no dia 9 de abril deste ano —, o casal de ex-BBBs arma super festas com direito a decoração temática mensalmente. Ao que ambos indicam, será assim até 2024, quando a criança completar 1 ano. Vêm por aí, portanto, mais sete “mesversários”, como o casal define as comemorações temáticas. Todos têm ares de megaprodução, com bufê assinado por chefs, figurinos personalizados e cenário especial.