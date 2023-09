Web aponta atriz como pivô da separação de Sandy e Lucas Lima

Após Sandy e Lucas Lima anunciarem o fim do relacionamento que durou 24 anos, nessa segunda-feira (26/9), os fãs da cantora começaram a especular o motivo do término e resgataram uma foto do músico ao lado de Bruna Guerin, seu par romântico no teatro. Os dois se conhecem de longa data e foi a atriz que contracenou com o rapaz quando estreou na dramaturgia.

De acordo com Gabriel Perline, do IG Gente, antes mesmo da notícia do divórcio, já circulavam rumores de um possível clima entre eles. Porém agora, com as teorias dos seguidores, a história vem ganhado mais desdobramentos. No Twitter, o perfil Laskauli fez uma thread reunindo algumas supostas evidências sobre a proximidade de Lucas e Bruna.

“Notei que mesmo depois do musical ter acabado o Lucas continuou interagindo com ela [Bruna] nas redes sociais, inclusive com piadinhas e tal. Também muitas pessoas não famosas mostraram fotos dele indo sozinho assistir a uma nova peça que ela fez recentemente. Sandy não ia junto. Além disso, menos de dois meses atrás eles saíram juntos com mais alguns amigos e também a Sandy não foi junto com ele. E também nenhum dos dois postou essas fotos, são fotos de outras pessoas que eles aparecem [tá tudo no Insta]”, escreveu o anônimo.

Laskauli ainda completou, supondo que existiu traição da parte do artista, mas que a irmã de Júnior tentou contornar a situação e relevar: “A minha teoria é que Lucas e Bruna se aproximaram ao longo do ano. Bruna agora está solteira. Inclusive, em algum momento ao longo disso, eles se pegaram e a Sandy descobriu”.

Segundo o jornal Extra, foi Lucas quem colocou o ponto final no romance. Eles seguiam como amigos, mas não existia mais uma relação amorosa, fator que culminou na separação amigável, mas inevitável. O veículo ainda destacou que o ex-casal fez uma viagem para Paris como última tentativa de salvar o casamento, mas não surtiu efeito.

Fim do casamento

Os dois anunciaram o fim do relacionamento de 24 anos através do Instagram, nesta segunda-feira (25/9). Na publicação, eles afirmaram que não houve briga nem mágoas e traumas. Eles são pais de Theo, de 9 anos.

“Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos”, começaram.

Em seguida, o agora ex-casal completou: “Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também”.

Lucas e Sandy aproveitaram para pedir respeito ao momento que estão passando: “E a gente sabe que é pedir demais, mas vamos pedir mesmo assim: por favor, respeitem nosso momento, nossa família. A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem-sucedido”.

E finalizaram: “Obrigado pela compreensão e pelos pensamentos positivos que a gente sabe que vai receber de quem gosta da gente. Vai demorar um pouquinho, mas vai ficar tudo bem”.