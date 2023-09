Wesley Safadão desabafa sobre transtorno psíquico e pausa na carreira

Safadão anunciou a pausa na carreira em um post no Instagram no início do mês. “Informamos que o cantor Wesley Safadão fará uma pausa na agenda de shows por tempo indeterminado. O artista apresentou problemas de saúde e terá que se afastar dos palcos por orientação médica”, disse a nota publicada pelos perfis oficiais do cantor.

“Pedimos a compreensão de todos e agradecemos o carinho que sempre tiveram com Wesley. Em breve mais informações sobre agenda de compromissos”, conclui o comunicado.