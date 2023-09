WhatsApp: como impedir que qualquer pessoa adicione você em grupos

WhatsApp permite modificar as configurações de privacidade do aplicativo para impedir que usuários sejam adicionados a grupos sem autorização prévia. A opção ajuda a evitar que contatos desconhecidos façam a ação, já que por padrão o mensageiro oferece a possibilidade de que qualquer pessoa adicione contatos em grupos. É válido ressaltar que o procedimento só está disponível na versão do aplicativo para celular Android e iPhone (iOS) e não funciona em grupos de avisos das comunidades. A seguir, confira como reproduzir o ajuste de privacidade e impedir que alguém adicione você em grupos do WhatsApp.

Passo 1. Abra o aplicativo do WhatsApp e pressione o campo de “Configurações”, que no iPhone está representado pelo ícone de engrenagem. No Android, basta pressionar o ícone de três pontinhos horizontais na parte superior do app. Daí em diante, o procedimento é igual para os dois sistemas operacionais. Em seguida, pressione o campo “Privacidade”.