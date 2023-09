Workshop: Mapeamento das Cadeias Produtivas : Insights, Desafios e Soluções; vagas limitadas

Uma iniciativa da Plataforma Gamecon DIA 18 de Setembro – das 14:30h às 17:30h – Local: SEBRAE LAB da UFAC, em Rio Branco no Acre Queremos saber quem é você no mundo gamer. Quais desafios você encontra e juntos vamos vislumbrar soluções para o desenvolvimento do mercado de games no estado do Acre. Participe!

Ana Paula Rocha, CEO da Gamecon, uma voz experiente no mundo das estratégias criativas, vai compartilhar insights essenciais para abordarmos a questão: como as cadeias produtivas estão evoluindo e como você pode aproveitar isso.

Link de inscrição, clique aqui