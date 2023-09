Yawanawás celebram demarcação de Terra Indígena no Acre e agradecem Lula

Após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinar a homologação de mais uma Terra Indígena (TI) no Acre, na manhã desta terça-feira (5), a TI do Rio Gregório, localizada em Tarauacá, lideranças Yawanawá receberam a notícia com celebração.

Os Yawanawás estão em meio à realização do Festival Mariri, que teve início no dia 1º de setembro e vai até o dia 7. Ao saber da notícia, o cacique Tashka Yawanawá disse que este é mais um motivo para celebrar.

“Hoje, com o anúncio da homologação da Terra Indígena do Rio Gregório temos um motivo para celebrar a vida e o futuro do nosso povo. Nós os povos indígenas não vivemos na floresta, nós somos a floresta e somos o futuro do nosso povo”, ressaltou.

A Terra Indígena do Rio tem uma população de 434 pessoas e portaria declaratória do ano de 2009. Tashka Yawanawá destacou, também, a importância da demarcação do território.

“Um povo sem uma terra demarcada é um povo sem futuro, é arriscado a perder sua terra, sua cultura, sua identidade e sua espiritualidade. Um povo com uma terra assegurada, onde vive desde os tempos imemoriais, é possível sonhar e projetar seu futuro. Vivemos o presente, mas o amanhã tem que ser feito agora”, disse.

A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, veio ao Acre na última semana para participar da cerimônia do Festival Mariri, que proporciona uma imersão na cultura, arte e espiritualidade do povo Yawanawá, conhecidos pelo xamanismo, que envolvem cerimônias de cura pelo consumo de ayahuasca.

O cacique aproveitou a oportunidade para agradecer ao presidente Lula pela homologação e à ministra pela visita. “Muito obrigado ao presidente Luis Inácio Lula da Silva, muito obrigado Sônia Guajajara por ter nos visitado esta semana e muito obrigada à deputada federal Célia Xakriaba por ter vindo conhecer os Yawanawá de perto e participar da nossa festa”, finalizou.