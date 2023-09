Zenno: restaurante de Cruzeiro do Sul que une a melhor comida da cidade com o único boliche do Acre

Localizado no Shopping Copacabana, em Cruzeiro do Sul, o Zenno é o lugar ideal para quem procura a melhor comida do Vale do Juruá. Além disso, o local é referência no entretenimento na cidade. Atualmente, ele é o único boliche do Acre.

São dois espaços diferentes. O restaurante, inaugurado há 5 anos, fica localizado na Praça de Alimentação do Shopping. Já o boliche, em um local diferenciado, foi inaugurado há cerca de um ano.

A procura pelo local é tão grande, que para se ter uma ideia, por dia, segundo Antônio Zenno, proprietário do empreendimento, cerca de 400 pessoas passam diariamente pelo restaurante. Entre a tarde e a noite, a movimentação é ainda mais intensa no boliche, recebendo mais de 500 pessoas.

O espaço funciona todos os dias. O restaurante abre a partir das 10h e até as 22h. Já o boliche abre às 16h e funciona até às 00h.