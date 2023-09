Zequinha anuncia Festival da Farinha e os 119 anos de Cruzeiro do Sul

O prefeito Zequinha Lima em companhia do vice-prefeito Henrique Afonso e de todo secretariado municipal, realizou neste sábado (16), o lançamento oficial da programação alusiva ao 6° Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul e aniversário de 119 anos de nossa cidade.

O lançamento ocorreu no Espaço Cordélia Lima e contou com a presença dos parceiros nesta programação entre eles Governo do Estado e Sebrae, e a Associação Comercial de Cruzeiro do Sul.

Em um evento que promete ser inédito em relação aos festivais anteriores, a celebração do aniversário de 119 anos e o 6° Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul terão a mais vasta programação da história do município.

Para além do tradicional, a programação deste ano traz as atrações nacionais Ceian Muniz, Bonde do Forró, Vitória Freitas e Deavele Santos, e a cantora gospel Isadora Pompeo, além de mais de 60 atrações regionais.

Zequinha deverá ainda realizar a inauguração de um novo mercado popular, e de pensões no mercado beira rio, a terceira etapa do balneário do Igarapé Preto, duas UBS reformadas, e a assinatura de serviço para a construção da casa de passagem do trabalhador rural, além de serviços de saúde e entrega de títulos definitivos.

A Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), prestigiou o lançamento. “É uma alegria estar aqui ao lado do prefeito Zequinha e do vice Henrique neste momento de alegria para a família cruzeirense, no lançamento desta atividade que é de grande importância para a economia, expondo produtos da produção local, além de ser uma oportunidade de tudo o que há de bom e belo em Cruzeiro do Sul e região”, disse o presidente em exercício da Aleac, Pedro Longo.

“O Festival da Farinha já é tradicional na nossa cidade. Acontece em torno do principal produto que movimenta a região há décadas e é a base da economia para as famílias por muitas gerações. É um produto muito forte e tem tudo a ver com a nossa identidade”, disse o presidente da Aleac, Luís Henrique.

Serão ao todo seis dias de celebração do principal produto de Cruzeiro do Sul, a Farinha, dos produtores e da população cruzeirense e municípios vizinhos.

Além de shows e atrações nacionais e regionais, a vasta programação que tem início no dia 26 de setembro e segue até 1° de outubro, inclui a inauguração de dois mercados, e a conclusão da terceira etapa do complexo balneário do Igarapé Preto.

Entretenimento, Lazer, Produção e Negócios, bem como cultura e identidade estarão no foco deste 6° Festival da Farinha. Serão dois palcos musicais, duas casas de farinha e diversos stands montados para dar visibilidade aos produtores da região e oportunizar negócios para a classe empresarial da cidade.

“Foi muito planejamento, organização e investimento para que possamos ver neste 6° Festival aquilo que há de melhor da cultura, em uma programação recheada de atrações nacionais e artistas cruzeirenses. São mais de 60 artistas que vão fazer a festa nos dois palcos alternativos e no palco principal. Teremos ainda a Praça de Alimentação e quem estiver visitando os stands terá música e arte em todos os ambientes da avenida”, disse o secretário municipal de cultura, Aldemir Maciel.

No dia 30 de setembro, como parte da programação ocorrerá a Marcha para Jesus, confirmando uma tendência que é a de integrar o público evangélico da cidade às comemorações oficiais de Cruzeiro do Sul.

“O Festival da Farinha simboliza e representa quem somos e o que produzimos, reflete o cruzeirense, o juruaense. É o coroamento de tudo aquilo que queremos mostrar neste festival da farinha e aniversário da cidade, suas expressões da arte e literatura, pois aquece a economia gerando renda, emprego. Nesse sentido, a Marcha para Jesus também representa o que somos, pois a cultura cristã faz parte de tudo isso. Fechar com dia 30 com a Marcha para Jesus só vai abençoar nossa cidade”, disse o vice-prefeito Henrique Afonso.

“Estamos aqui neste dia importante reunindo parceiros para anunciar o 6° Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul na presença dos secretários e equipes, da classe política e empresarial para dar visibilidade ao nosso produto principal que é a Farinha de Cruzeiro do Sul. Teremos shows nacionais, a escolha de Rei e Rainha da Farinha e uma de nossas atrações principais são os próprios agricultores fazendo que que a gente tem de melhor. Teremos duas Casas de Farinha no Centro da cidade. A economia se movimenta e vamos levar o festival para o mundo através das redes sociais, trazendo uma oportunidade aos agricultores, ao comércio local. Os hotéis e voos estão lotados para estes dias. Todo mundo vende e vem muita gente de fora do Acre. No aniversário da cidade, dia 28 teremos uma vasta programação para entreter as pessoas de fora que vierem, mas também, e principalmente para valorizar nossa identidade e nossa cultura”, concluiu o prefeito.