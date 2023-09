Zequinha paga funcionalismo e injeta mais de R$ 11 milhões durante as festividades de Cruzeiro do Sul

Mantendo seu compromisso com o funcionalismo público municipal, o prefeito Zequinha Lima determinou a antecipação do pagamento dos servidores públicos de todas as secretarias durante o Festival da Farinha.

A antecipação de pagamento antes de eventos importantes tem sido uma prática do prefeito Zequinha desde o início da gestão como forma de manter a economia aquecida, especialmente entre as famílias de pequenos e médios empreendedores cujas famílias ainda estão em processo de recuperação econômica no pós-pandemia.

“São mais de R$11 milhões investidos na economia local, aquecendo o mercado para especialmente para os micro e médio-empreendedores presentes no Festival da Farinha” disse Matheus Lima de Souza, Secretário Municipal de Gestão Estratégica, Orçamento e Finanças.

O prefeito Zequinha determinou essa antecipação por entender que isso beneficia tanto o servidor público do município e suas famílias que podem aproveitar melhor o Festival da Farinha deste ano, quanto dos empreendedores que irão se beneficiar com esse valor circulando na economia local.

O secretário também ressaltou a manutenção do piso da enfermagem, mesmo com o atraso no repasse federal.“O prefeito manteve o que foi pactuado com a enfermagem e realizou o pagamento do piso constitucional antes mesmo do repasse do governo federal, o mesmo ocorrendo com o piso da educação”, afirmou.

São mais de 160 microempreendedores instalados no Festival da Farinha mediante a Feira montada pela prefeitura que irão se beneficiar diretamente desta antecipação.