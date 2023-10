500 quilos de branquinhas são trazidos de Humaitá para o mercado de Sena Madureira

O Mercado do peixe de Sena Madureira, localizado nas proximidades da Feira Livre dos colonos, recebeu na manhã desta quinta-feira (19) mais uma remessa de pescado vinda de fora do Acre. Ao todo, 500 quilos de branquinhas foram importados de Humaitá, no Amazonas, para Sena.

De acordo com pescador Gean, o quilo está sendo vendido a 20 reais. “A gente trabalha com esse processo de importação para não deixar faltar o pescado para o nosso consumidor. São branquinhas grandes e de excelente qualidade”, comentou.

Além de Humaitá, peixes também são trazidos para Sena da cidade de Boca do Acre.

Nessa época do ano, em decorrência da severa seca, os pescadores enfrentam dificuldades para adquirir o pescado nos rios da região de Sena Madureira.