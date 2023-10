9ª Copinha Arasuper com equipes do Torneio Sub-14 definidas

As inscrições da Copinha Arasuper de Futsal serão fechadas na terça, 10. Contudo, restam somente cinco vagas, duas no Sub-12 e três no Sub-10, para competição programada na segunda quinzena de janeiro.

“Conseguimos fechar o Sub-14 com grandes equipes e agora estamos realizando as últimas inscrições no 10 e no 12. A Copinha é um sucesso dentro e fora de quadra” comentou o coordenador da Copinha, Auzemir Martins.

AABB e Sesi

Auzemir Martins confirmou os ginásios da AABB e do Sesi (menor) como locais das disputas em 2024.

“Promover os jogos na AABB e no Sesi facilita para os pais acompanharem a competição. Essa também foi uma preocupação para a próxima temporada”, explicou Auzemir.

Equipes do Sub-14

Amigos Solidários

Bangu

Santa Cruz

Rei Artur

Escolinha do Flamengo

Fênix

Furacão do Norte

RBR Viagens