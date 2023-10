A Fazenda 15: Rachel Sheherazade explode após acusação grave de peões

Rachel Sheherazade conquistou o público de A Fazenda 15 com sua postura segura e avessa à baixaria desenfreada. Mesmo sem acesso à informação de fora do confinamento, os demais participantes já desconfiam da popularidade alta e tentam manchar a imagem da concorrente. Na madrugada desse sábado (30/9), a jornalista se revoltou com uma das acusações graves, e explodiu.

Na tentativa de abaixar o favoritismo da comunicadora, os peões se escoram na própria falta de interpretação textual em relação a justificativa usada por Rachel para votar em Darlan Cunha, o Laranjinha, na última dinâmica, e a acusam de cometer racismo.

Na ocasião, Rachel ponderou: “E muitas pessoas desse grupo representam minorias no Brasil. Muitos deles são minorias em seus círculos sociais, conhecem a opressão da maioria e estão agindo no jogo como opressores. Acredito que vale a pena refletir sobre isso.”

Agora, a ex-SBT resolveu explicar o que quis dizer e negou que foi racista: “O que eu falei sobre grupos oprimidos e opressores não retiro uma palavra. E eu sei que estão usando isso para me pregar como uma pessoa preconceituosa e racista”, começou. Em seguida, ela ressaltou que a atitude não condiz com a sua minha história. “Quem conhece a minha história sabe que minhas atitudes são todas antirracismo, a favor dos grupos minoritários, a favor das pessoas com condição social pobre de vida, pois são as pessoas que eu conheço, as pessoas que eu convivo”, completou.

Por fim, Rachel Sheherazade também afirmou que esse tipo de tentativa não vai funcionar, já que o público conhece sua trajetória. “Se quiserem colar esse perfil em mim, vai dar errado.”