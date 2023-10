A Fazenda 15: Record substituirá Sheherazade após expulsão?

Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda 15, na tarde dessa quinta-feira (19/10), após agredir Jenny Miranda. Por conta disso, a quarta Roça do programa da Record TV foi cancelada. Depois da situação, muitas pessoas podem ter ficado na dúvida sobre uma possível substituição da jornalista.

Entretanto, de acordo com Leo Dias, isso não deve acontecer e os participantes continuarão os mesmos. A decisão teria duas justificativas: o primeiro é o contrato com os suplentes, que teria duração de apenas um mês e a outra é o tempo de duração do jogo. Caso outra pessoa entre, o rumo do reality seria alterado por conta das informações externas.

Sheherazade fala pela primeira vez sobre expulsão em A Fazenda 15

Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda 15 nesta quinta-feira (19/10) após, na visão do reality show, infringir uma regra e agredir Jenny Miranda. A jornalista usou as redes sociais para se pronunciar sobre a saída do programa.

“Como todos sabem, saí de A Fazenda essa manhã. Estou em casa, já fui abraçada pelos meus filhos, pela minha mãe, estou na companhia deles. Estou em paz, estou bem”, afirmou.

A cena que levou a Direção do programa a tomar essa decisão será mostrada agora 👇 #AFazenda pic.twitter.com/3bpz7UUzID — A Fazenda (@afazendarecord) October 20, 2023

Em seguida, continuou: “Em breve, eu voltarei a falar com vocês das razões pelas quais eu deixei o programa. Por razões contratuais, eu ainda não posso falar. Quero deixar vocês bem tranquilos e quero agradecer cada um de vocês pela empatia, pela defesa, pela solidariedade, pelas palavras de carinho e pelo amor que dedicaram a mim. Muito obrigado.”