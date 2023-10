A Fazenda 15: saiba detalhes do barraco entre Alicia X e Nadja Pessoa

Tudo começou com uma faísca e logo a explosão aconteceu entre Alicia X e Nadja Pessoa. As duas, que levaram a amizade do Paiol para a sede de A Fazenda 15, romperam os laços após a Prova de Fogo, que será exibida nesta segunda-feira (20/10).

As influenciadoras estavam conversando sobre jogo, falando suas percepções, quando decidiram se ajudar entre si, combinado estratégias para fugir da Roça. Porém, a ex-esposa de D´Black voltou da dinâmica com sangue nos olhos, acreditando que a irmã de MC Daniel estava disposta a destruir seu grupo durante a atividade. “As máscaras estão caindo”, disse Nadja.

Alicia ficou irritada com a alfinetada e disse que tomou decisões baseadas no jogo: “O Henrique estava no seu [grupo], acho ele super inteligente, tirei ele. Você tem que entender”. A tiktoker ainda rebateu para a empresária: “Não se esforça para ser simpática”.

Quando elas voltaram pra sede, a treta começou! “Você estava esperando isso aqui para atacar alguém”, gritou a influenciadora, dando a entender que Nadja estava buscando enredo no programa. A empresária provocou: “Bota para fora o que estava dentro de você!”.

Alicia se exaltou e foi segurada por Shayan: “O Brasil está de prova, de todas as vezes que contei a minha história para você, falei do meu pai que faleceu para você, e você me trata assim. Falsa! Não tem o mínimo de empatia”. Por sua vez, Nadja rebateu dizendo que o pai dela também faleceu: “Não gosto de gente falsa. Falsa não se cria, ainda vem falar de pai!”.

Enquanto rolava a briga, Jaquelline Grohalski tomou uma punição de propósito por ficar brava com acusações que fizeram na Prova de Fogo. A sede ficou 24 horas sem água e um mega barraco foi montado. Shay e Cezar Black foram criticar Jaque, e Nadja a defendeu, dizendo que ela estava nervosa.

Começou uma briga entre Nadja e Shay, e Alicia entrou no meio. A empresária mandou a influencer calar a boca, e Alicia retrucou xingando com vários palavrões, como “filha da p*ta”. “Ela xingou a minha mãe, é? Xinga mais, você tem mãe? Olha aí Brasil, ela xingando a minha mãe, uma mulher guerreira”, reclamou Nadja.