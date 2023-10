AABB conquista Copa Amazônica com recordes de Fernando Weber

Com 4.297 pontos a AABB conquistou nesse sábado, 30, na piscina do clube, o título da XXV edição da Copa Amazônica de Natação. A Aquática/JBC, de Rondônia, ficou com vice-campeonato com 2016 pontos e a Megalodones, da Bolívia, terminou em terceiro com 1030 pontos.

“Conseguimos fechar mais uma edição da Copa Amazônica com tudo dentro do programado. Por isso, realizamos um dos eventos mais importantes do Norte”, declarou o presidente da Federação Acreana de Esportes Aquáticos (FAEA), professor Ricardo Sampaio.

Fernando e recordes

Fernando Weber bate os recordes dos 50 borboleta e dos 50 livres. “No borboleta, o Fernando bateu uma marca sua e nos 50 livres ele baixou um tempo do Leandro Xavier. O Fernando vive uma grande fase e é um dos melhores do Brasil na sua faixa etária”, disse o técnico da AABB, Hélio Guimarães.

Próximo desafio

O próximo desafio da natação acreana será nos dias 14 e 15 de outubro em Quilabamba, no Peru.

Destaques da Copa

Feminino

Vida Kipper

Isadora Sampaio

Sara Castro

Giovanna Gama

Maria Isabel Souza

Masculino

Luiz Antônio

Thales Moreto

Pedro Henrique

Fernando Weber