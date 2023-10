Aberson apresenta projeto de Parque Olímpico a ministro; investimento supera R$ 100 milhões

O secretário de Educação, Cultura e Esporte, Aberson Carvalho, apresentou na manhã desta quarta, 18, ao ministro do Esporte, André Fufuca, um projeto para criação de um Parque Olímpico em Rio Branco. Um investimento será de mais 100 milhões de reais e a construção será próxima a Arena da Floresta.

“Apresentamos a proposta do nosso Parque Olímpico. O nosso objetivo é mudar a realidade do esporte acreano em todas as modalidades”, comentou Aberson Carvalho.

Prioridade é um ginásio

O Parque Olímpico será construído em etapas e a prioridade é a construção de um ginásio “Areninha” com capacidade para mais de sete mil pessoas.

“Temos o Álvaro Dantas construído na década de 60 que não contempla mais as necessidades do esporte acreano. Vamos realizar os ajustes e no fim do ano a ideia é garantir os recursos para essa primeira etapa”, explicou o secretário.