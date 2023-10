Abertas inscrições para concurso da Ebserh com salários de mais de R$ 12 mil

Foi publicado o edital EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares)! Conforme os documentos divulgados, são ofertadas 695 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são distribuídas entre diversos cargos de níveis médio e superior, nas áreas Assistencial, Médica e Administrativa. Os salários iniciais variam de R$ 2.626,01 a R$ 12.524,35.

As inscrições já estão abertas e os interessados em participar da seleção devem realizar sua candidatura até o dia 30 de outubro, no site da banca organizadora, IBFC. As taxas foram definidas de acordo com o grau de escolaridade do cargo pretendido, sendo:

Médio: R$ 90,00

R$ 90,00 Superior: R$ 110,00 e R$ 159,00

Principais datas do concurso

Inscrições : 4 a 30 de outubro

: 4 a 30 de outubro Isenção da taxa : 4 a 6 de outubro

: 4 a 6 de outubro Último dia para pagamento : 31 de outubro

: 31 de outubro Provas: 17 de dezembro

Cargos e vagas do edital EBSERH

Área Assistencial: 106 vagas + CR

Ensino médio

CARGOS SALÁRIO TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS R$ 4.377,25 TÉCNICO EM CITOPATOLOGIA R$ 4.377,25 TÉCNICO EM ENFERMAGEM R$ 3.939,00 TÉCNICO EM FARMÁCIA R$ 4.377,25 TÉCNICO EM NECROPSIA R$ 4.377,25 TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA R$ 4.377,25 TÉCNICO EM RADIOLOGIA R$ 2.626,01 TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL R$ 4.377,25

Curso superior

CARGOS SALÁRIO ASSISTENTE SOCIAL R$ 5.717,63 BIÓLOGO R$ 7.623,51 BIOMÉDICO R$ 7.623,51 ENFERMEIRO R$ 8.095,56 CIRURGIÃO – DENTISTA R$ 6.747,09 FARMACÊUTICO R$ 7.623,51 FÍSICO R$ 12.524,35 FISIOTERAPEUTA R$ 5.717,63 FONOAUDIÓLOGO R$ 5.717,63 NUTRICIONISTA R$ 7.623,51 PEDAGOGO R$ 6.460,34 PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO

FÍSICA R$ 6.460,34 PSICÓLOGO R$ 6.460,34 TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA R$ 3.876,19 TERAPEUTA OCUPACIONAL R$ 5.717,63

Área Médica: 554 vagas + CR

Curso superior

CARGOS SALÁRIO MÉDICO – diversas especialidades R$ 10.463,79

Área Administrativa: 35 vagas + CR

Ensino médio

CARGOS SALÁRIO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.965,92 TÉCNICO EM CONTABILIDADE R$ 4.377,25 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO

TRABALHO R$ 4.377,25

Curso superior

CARGOS SALÁRIO ADVOGADO R$ 10.613,64 ANALISTA ADMINISTRATIVO DIVERSAS AREAS R$ 7.623,51 JORNALISTA R$ 4.764,68 TECNÓLOGO EM GESTÃO

HOSPITALAR R$ 6.460,34 ARQUITETO R$ 12.524,35 ENGENHEIRO CIVIL R$ 12.524,35 ENGENHEIRO CLÍNICO R$ 12.524,35 ENGENHEIRO ELETRICISTA R$ 12.524,35 ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO R$ 12.524,35 ENGENHEIRO MECÂNICO R$ 12.524,35 ENGENHEIRO DE SEGURANÇA

DO TRABALHO R$ 12.524,35

Etapas e provas do edital EBSERH

De acordo com as informações do edital, os candidatos do concurso EBSERH serão avaliados mediante aplicação das seguintes etapas, conforme abaixo:

Área médica e assistencial:

Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; e

Prova de Títulos, de caráter classificatório.

Área administrativa:

Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova Discursiva, de caráter classificatório; e

Prova de Títulos, de caráter classificatório.

Provas Objetivas

A Prova Objetiva terá caráter eliminatório e classificatório, constituída por questões de múltipla escolha (cinco alternativas), conforme a seguir:

Área administrativa:

Conhecimentos Básicos – 30 Língua Portuguesa – 10 Raciocínio Lógico – 5 Noções de Informática – 5 Legislação SUS – 5 Legislação Ebserh – 5

Conhecimentos Específicos – 20

Área assistencial:

Conhecimentos Básicos – 40 Língua Portuguesa – 10 Raciocínio Lógico – 10 Legislação SUS – 10 Legislação – Ebserh – 10

Conhecimentos Específicos – 20

Área médica:

Conhecimentos Básicos – 30 Língua Portuguesa – 10 Legislação SUS – 10 Legislação Ebserh – 10

Conhecimentos Específicos – 30

A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 a 60 pontos, considerando-se aprovado nesta etapa do edital EBSERH o candidato que tenha acertado, no mínimo, 30 pontos no total da prova. A duração será de 4 horas.

Prova Discursiva

A Prova Discursiva terá caráter classificatório e será avaliada na escala de 0 a 20 pontos, aplicada apenas aos candidatos do edital Ebserh da área administrativa.

Para os cargos de nível médio a etapa será constituída de uma Redação, cujo tema será fornecido no momento da Prova Objetiva, devendo o candidato desenvolver o tema em 20 a 30 linhas.

Já para os cargos de nível superior a avaliação será composta de duas questões de conhecimentos específicos, sendo que cada uma delas terá no mínimo 10 e no máximo 15 linhas por questão.

Avaliação de Títulos e de Experiência Profissional

O candidato com a inscrição deferida dos editais Ebserh deverá fazer o envio eletrônico, via link específico no endereço eletrônico do IBFC. A Prova de Títulos e Avaliação de Experiência Profissional será avaliada na escala de:

a) 0 a 10 pontos para os cargos de Nível Médio/Técnico;

b) 0 a 20 pontos para os cargos de Nível Superior.

Nível Médio/Técnico e Superior:

Avaliação de Experiência Profissional para Nível Médio/Técnico e Superior

Nível Superior: