Academia Juvenil Acreana de Letras é contemplada no fundo social do Sicredi

A Academia Juvenil Acreana de Letras (AJAL), instituição de cultura de utilidade pública, voltada a jovens escritores, foi contemplada no Fundo Social 2023 da Sicredi Biomas. O resultado foi apresentado pela equipe da Sicredi, em Rio Branco, com a presença da diretoria da AJAL.

Conforme regulamento do programa, são aprovados anualmente projetos sociais de interesse coletivo voltados para educação, cultura, esporte, meio ambiente, segurança, inclusão social, entre outros. Nesta edição, a AJAL foi uma das 100 entidades contempladas em todo o Brasil.

O recurso aprovado será utilizado para a realização da 2ª edição do Festival Literário de Jovens Escritores, uma iniciativa da academia que realiza a publicação de livros de jovens autores, priorizando os membros que ainda não possuem nenhuma obra publicada.

Na primeira edição, executada em 2022, a AJAL publicou mais de 10 livros de jovens acreanos e finalizou o festival com uma cerimônia de lançamento coletivo de autores, com a presença de mais de 300 pessoas.

Para o presidente-fundador da AJAL, o escritor Jackson Viana, esse é o início de uma parceria que tende a render bons frutos “estamos muito felizes com a notícia de nossa aprovação, o que demonstra o compromisso que a instituição Sicredi tem com a sociedade, incentivando a cultura, por meio do livro e da leitura. Nossa gratidão por essa parceria que será certamente muito bem sucedida e trará resultados importantes para os jovens”, disse.

O festival literário deverá acontecer nos próximos meses, em data a ser divulgada pela academia, e contará com a publicação dos livros de quatro jovens escritores da AJAL, selecionados por meio de procedimento interno.