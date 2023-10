Ação integrada das Forças de Segurança apreende mais de 50 quilos de drogas

Um homem foi preso em flagrante transportando cerca de 54 kg de drogas. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Polícia Militar e Civil, prenderam em flagrante na manhã desta sexta-feira (6), em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, um homem transportando cerca de 54 kg de drogas.

O homem transportava o entorpecente em uma embarcação no Rio Juruá. A prisão foi realizada no âmbito da Operação Guardião da Fronteira.

A Operação Guardião da Fronteira, formada por membros da Polícia Civil (DENARC/DRACO CZS), Polícia Federal, Polícia Militar (Companhia de Policiamento Especializado do 6º BPM) e GEFRON, visa a integração das forças de segurança pública federal e estadual, de modo a intensificar, em caráter especial e dedicado, o enfrentamento e a desarticulação das organizações e associações criminosas, em ações de combate às ameaças à ordem e à segurança pública, particularmente no combate às facções criminosas, ao tráfico de drogas e armas, à lavagem e ocultação de bens, direitos e valores e demais crimes conexos.

A droga apreendida foi encaminhada para a cede da polícia federal do município, assim como o homem preso em flagrante, as investigações continuam e o preso está a disposição da justiça.