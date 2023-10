Ações da Embrapa merecem nosso apoio, destaca Socorro Neri

A deputada Socorro Neri (PP), visitou nesta quinta-feira,5,a sede da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária do Estado do Acre(Embrapa/AC)em Rio Branco. O convite partiu do próprio chefe-geral da Embrapa acreana ,Bruno Carvalho, e sua equipe de pesquisadores. Prestigiaram o encontro, a convite da parlamentar, os procuradores de Justiça Getúlio Barbosa, Carlos Maia(Procurador-geral adjunto),Paulo Henrique (analista do MPE/AC) e a secretária de Meio Ambiente do Acre, Julie Messias.

O chefe da Embrapa/AC destacou a atuação da parlamentar- voltada para áreas críticas como educação e meio ambiente- que, segundo ele, “se alinha com vários projetos e iniciativas desenvolvidos por nossa instituição”. Na visita, a deputada conheceu os laboratórios de solos e um experimento de cultivo de açaí em condições de sombreamento, além de projetos e pesquisas realizados pela instituição.

De acordo com Bruno Carvalho, a presença de Neri na Embrapa/AC, “foi uma excelente oportunidade para o fortalecimento das relações institucionais e o avanço em temas de interesse mútuos para o desenvolvimento de políticas públicas”.

Compromisso

De sua parte, Neri reiterou sua determinação em apoiar a instituição no trabalho de pesquisa e desenvolvimento ligadas, sobretudo, à produção familiar e aos povos indígenas, “em especial no fortalecimento do laboratório de solos e ações na área de segurança e soberania alimentar em terras indígenas”.Para Neri, a Embrapa, desde sua criação, se revelou uma empresa de excelência, em todos os aspectos, “que há décadas contribue fortemente para o progresso e desenvolvimento rural acreano”.