Acre apresenta queda nos casos de síndrome respiratória, aponta Fiocruz

Após semanas com alerta de crescimento em casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), o Acre passou a apresentar probabilidade de queda, em 75%, a longo prazo. É o que indica o atual Boletim InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Referente à Semana Epidemiológica (SE) 38, de 17 a 23 de setembro, o estudo tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) até o dia 25 de setembro.

Nas últimas semanas, o Acre aparecia no InfoGripe com tendência de estabilidade nos números de novos casos de SRAG. Em Rio Branco, os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adultos, estão quase todos ocupados. De 27 leitos no Pronto-Socorro de Rio Branco, todos estão ocupados. Já os 10 da Fundhacre, 8 estão ocupados e os 20 disponíveis no Santa Juliana, também estão todos ocupados.

Outros estados também apresentaram probabilidade de queda, sendo Rondonia, Roraima, Pará, Paraíba e Alagoas.