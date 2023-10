Acre bate Amapá de virada e conquista 1ª vitória no Brasileiro de Vôlei

Depois da derrota para Tocantins por 2 sets a 1, com parciais de 25×19, 18×25 e 25×17 na manhã desta quinta, 19, em Saquarema, no Rio de Janeiro, a seleção Acreana voltou a quadra, à tarde, e venceu a seleção do Amapá por 2 sets a 1, com parciais de 19×25, 25×17 e 25×23, no primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro de Vôlei Sub-18.

Jogo importante

A seleção Acreana joga contra Alagoas nesta sexta, 20, a partir das 6 horas (hora Acre), e fecha a participação na primeira fase do torneio nacional, às 10h30 (hora Acre), contra a seleção de Sergipe.