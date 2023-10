Acre decide 5º lugar no Campeonato Brasileiro de Voleibol contra Alagoas neste domingo

A seleção acreana feminina decide neste domingo (15) o 5º lugar contra Alagoas no Campeonato Brasileiro de Voleibol Feminino Sub-18.

Neste sábado (14) a seleção acreana enfrentou o Piauí em um duelo intenso. O jogo terminou com a vitória do Piauí por 2 sets a 1, com parciais de 23×25, 25×20 e 25×22. No entanto, a reviravolta ocorreu no mesmo dia, à tarde, quando a seleção acreana retornou à quadra para enfrentar a equipe do Amapá. Neste jogo, as meninas do Acre demonstraram conquistando uma vitória convincente por 3 sets a 0, com parciais de 26×24, 27×25 e 25×16.

A vitória sobre o Amapá marcou um momento especial para a seleção do Acre, já que foi a primeira vitória no Campeonato Brasileiro de Voleibol Feminino Sub-18. Agora, as jogadoras acreanas estão focadas em sua próxima batalha. No domingo, a partir das 6 horas (horário do Acre), elas entrarão em quadra para enfrentar a equipe de Alagoas na disputa pelo 5º lugar no Campeonato Brasileiro.