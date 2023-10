Acre deve enfrentar aumento nos casos de Covid nos próximos dias, diz Fiocruz

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) alertou, por meio do Boletim InfoGripe, o aumento das internações associadas à Covid-19. O boletim foi divulgado na última sexta-feira (6) e revelou um crescimento no número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

O estudo é referente à Semana Epidemiológica (SE) 39, período de 24 a 30 de setembro. As ocorrências de influenza A e do Vírus Sincicial Respiratório (VSR) mantém estabilidade ou queda na maioria dos estados e os casos de rinovírus dão sinais de queda. Além de gripes, o boletim também aponta aumento para casos de Covid-19. Rio Branco é uma das capitais que aparecem com crescimento da doença.

Além de Rio Branco, Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Palmas (TO), Rio de Janeiro (RJ), São Luís (MA) e São Paulo (SP) também aparecem no boletim com aumento dos casos.

Casos de SRAG no Acre

De acordo com o novo boletim InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado nesta quarta-feira (11), o estado do Acre voltou a apresentar sinal de crescimento nos índices de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG).

Segundo o boletim da Fiocruz, a probabilidade de aumento de casos deve ser maior que 75% no estado, nas próximas seis semanas.

Leitos de UTI

De acordo com os dados do Observatório em Saúde, da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto, estão com alta nas taxas de ocupação. No Pronto-Socorro de Rio Branco, dos 27 leitos da unidade, 24 estão ocupados. Já na Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), dos 10 leitos, 8 estão ocupados e no Hospital Santa Juliana, os 20 leitos disponibilizados estão ocupados. A taxa de ocupação do Hospital Regional do Juruá estão menores, sendo 10 leitos disponibilizados e 4 ocupados.