Acre disputará duas partidas no 1º dia do Campeonato Brasileiro de Voleibol

O departamento técnico da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) mudou a tabela do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18 e a seleção acreana fará duas partidas nesta quarta, 11, primeiro dia de disputas em Paulo Afonso, interior da Bahia. As meninas acreanas entram em quadra, às 6h30 (horário do Acre), para jogar contra a seleção do Pará. O segundo confronto vai ser, às 16 horas (horário do Acre), diante da seleção de Tocantins.

“Todas as seleções irão disputar duas partidas em um dos dias da fase de classificação. A tabela foi alterada e mudou muito para seleção acreana”, explicou o diretor técnico da Federação Acreana de Voleibol (FEAV), Delmerson Abreu.

Competição difícil

A seleção trabalhou por dois meses visando o Brasileiro e o técnico Jânio Teles espera uma competição difícil. “É complicado imaginar como será o Brasileiro para a nossa seleção. Vamos jogo a jogo e a meta é conquistar uma vaga na semifinal”, comentou Jânio Teles.