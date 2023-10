Acre é derrotado na estreia do Campeonato Brasileiro Sub-18

A seleção Acreana perdeu para a seleção de Goiás por 2 sets a 1, com parciais de 25×23, 25×14 e 22×25 nesta quarta, 18, em Saquarema, no Rio de Janeiro, na estreia do Campeonato Brasileiro Masculino Sub-18.

Os garotos acreanos voltam à quadra nesta quarta, às 16h30 (hora Acre), para enfrentar a seleção da Bahia.

Sem reservas

Por causa da falta de voos em Rio Branco, a seleção Acreana iniciou o Brasileiro sem parte do elenco. Os atletas embarcaram na madrugada para o Rio de Janeiro e devem ser incorporados ao elenco somente nesta quinta, 17.