Acre estreia contra Tocantins no Campeonato Brasileiro Sub-16

O departamento técnico da CBV divulgou a tabela do Campeonato Brasileiro de Vôlei Feminino Sub-16. A competição começa na quarta, 25, no ginásio do IFAC, na capital acreana, e terá sete seleções na disputa.

A seleção Acreana estreia no torneio nacional contra Tocantins, às 14h30, e também fará o último jogo da primeira rodada contra o Amazonas, a partir das 20h30.

Fórmula de disputa

As sete seleções jogarão entre si e as quatro primeiras colocadas irão avançar às semifinais. A seleção campeã e a vice estarão na 1ª Divisão em 2024.

Grande investimento

A Federação Acreana de Voleibol (FEAV), com apoio do governo do Estado, vai investir mais de R$ 400 mil para promover o torneio em Rio Branco.