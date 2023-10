Acre não registra casos de feminicídio em setembro, apontam dados da Polícia Civil

Dados do Departamento de Inteligência da Polícia Civil apontaram que o estado do Acre não registrou nenhum caso de feminicidio durante o mês de setembro de 2023.

O Governo atribui o resultado positivo às políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, reforçadas no estado desde a reimplantação da Secretaria de Estado da Mulher (Semulher), em março de 2023.

Entre janeiro e agosto houveram sete feminicidios no Estado, sendo dois em abril; um em maio; um em junho; dois em julho; e um em agosto.

A secretária de Estado da Mulher, Márdhia El-Shawwa, ressaltou a importância das políticas públicas que culminaram no resultado positivo. “O fato de não termos registrado nenhum feminicidio em setembro é uma conquista significativa e demonstra que estamos no caminho certo. A reimplantação da Secretaria de Estado da Mulher foi fundamental para isso e estamos empenhados em continuar a fortalecer nossas ações de combate à violência de gênero”, destacou.

O delegado-geral da Polícia Civil, Henrique Maciel, disse que o relatório realiza um panorama amplo em relação aos últimos incidentes relacionados à violência contra a mulher, e acredita que o bom resultado, se deu em razão da atuação da Polícia Civil, mas também, com a criação da Semulher. Para ele, o funcionamento em regime de 24h da Delegacia de Atendimento à Mulher Vítima (Deam) também ajuda a reduzir o número de casos. “Os autores sabem que, caso haja quaisquer situações, haverá também a atuação da polícia”, disse.

O governo do Acre, por meio da Semulher, está comprometido em fortalecer a rede de proteção para mulheres vítimas de violência e sensibilizar a sociedade sobre a importância em denunciar casos de violência de gênero. Várias ações e projetos vêm sendo executados, como a capacitação de profissionais que atuam na área de políticas para mulheres em todo o estado do Acre.

O projeto Bem Me Quer é uma iniciativa do governo do Estado, por meio da Polícia Civil, em funcionamento em quatro municípios, Sena Madureira, Manoel Urbano, Senador Guiomard e Santa Rosa do Purus. O objetivo do programa é humanizar o atendimento e garantir a proteção das vítimas de violência física, psicológica moral, patrimonial e sexual no Estado.

O retorno da unidade móvel de acolhimento à mulher, conhecida como Ônibus Lilás tem sido motivo de celebração, pois a unidade permite o acesso a políticas públicas para mulheres em situação de vulnerabilidade e vítimas de violência em áreas remotas, como regiões rurais, ribeirinhas, indígenas, comunidades camponesas, reservas extrativistas, periferias e pequenos municípios.