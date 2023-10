Acre perde de virada e termina o Brasileiro de Voleibol na última colocação

A seleção Acreana foi derrotada pela seleção do Amapá por 3 sets a 2, com parciais de 22×25, 23×25, 27×25, 25×23 e 15×11, no tie break, na manhã deste sábado, 21, em Saquarema, no Rio de Janeiro, e terminou na última colocação no Campeonato Brasileiro de Vôlei Masculino Sub-18.

Com uma campanha muito abaixo do esperado, o vôlei acreano segue na 2ª Divisão na temporada de 2024.

Próximo desafio

O próximo desafio do Acre nas quadras começa na quarta, 25, no ginásio do IFAC, na capital acreana, no Campeonato Brasileiro de Vôlei Feminino Sub-16. O primeiro objetivo da seleção treinada pela técnica Erlane Mota é a disputa da semifinal.