Acre perde jogos e está fora das semifinais do Campeonato Brasileiro

A seleção acreana perdeu para seleção de Sergipe por 3 sets a 0, com parciais de 25×6, 25×19 e 25×20 e também foi derrotada pela seleção do Amapá por 3 sets a 0, com parciais de 25×17, 25×20 e 25×21 nesta sexta, 27, no ginásio do IFAC, na capital acreana e está fora da fase semifinal do Campeonato Brasileiro de Vôlei Feminino Sub-16.

Últimos confrontos

A primeira fase do Campeonato Brasileiro será encerrada na manhã deste sábado, 28, a partir das 8 horas, no ginásio do IFAC. Os jogos são os seguintes: Acre x Bahia, Sergipe x Amapá e Amazonas x Tocantins.

“Essas últimas três partidas irão definir as semifinais do Brasileiro que serão disputadas neste sábado no período da tarde”, explicou o diretor técnico da Federação Acreana de Voleibol (FEAV), Delmerson Abreu.

Outros resultados

Alagoas 2 x 1 Amazonas (25×17, 25×21 e 19×25)

Bahia 2 x 1 Amapá (23×25, 25×23 e 25×20)

Alagoas 3 x 0 Tocantins (25×14, 25×14 e 25×20)

Bahia 2 x 1 Sergipe (25×20, 26×28 e 25×18)