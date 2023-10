Acre perde na estreia do Campeonato Brasileiro Sub-18

A seleção Acreana perdeu para o Pará por 3 sets a 0 com parciais de 25 x 16, 25 x 18 e 25 x 10 na manhã desta quarta, 11, no ginásio Luiz Eduardo Magalhães, em Paulo Afonso, no interior da Bahia, na estreia do Campeonato Brasileiro Feminino de Vôlei Sub-18.

Segunda partida

As meninas acreanas voltam à quadra ainda nesta quarta, a partir das 16 horas (hora Acre), para jogar contra a seleção de Tocantins.

Todas as seleções estão em um grupo único e as quatro primeiras classificadas avançam para as semifinais do Brasileiro.