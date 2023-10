Acre perde para Alagoas e se complica no Brasileiro Sub-18

A seleção Acreana perdeu para Alagoas por 2 sets a 1, com parciais de 17×25, 29×27 e 25×13 na manhã desta sexta-feira (20), em Saquarema, no Rio de Janeiro. O resultado deixa o Acre em uma situação bem complicada para tentar uma vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro de Vôlei Masculino Sub-18.

Fecha participação

Os garotos acreanos fazem o último jogo na fase de classificação ainda nesta sexta, a partir das 11 horas (hora Acre), contra a seleção de Sergipe. Uma vitória pode colocar o Acre na disputa da semifinal (depende de outros resultados) ou do 5º lugar.