Acre tem estimativa de 22 casos de câncer de mama a cada 100 mil habitantes em 2023

O mês de outubro é marcado por uma campanha mundialmente conhecida, que conscientiza e alerta sobre o câncer de mama, uma das principais causas de morte entre as mulheres. O movimento foi criado na década de 90 e é celebrado no Brasil como forma de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença, a fim de contribuir para a redução da incidência e da mortalidade.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o Acre tem estimativa de 22,21 casos por 100 mil habitantes em 2023. Apenas no primeiro semestre de 2022, mais de 70 casos foram registrados no estado.

Além da conscientização e prevenção, a campanha reforça a importância do diagnóstico precoce para tratar câncer de mama.

Para este mês, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) preparou uma série de ações para conscientização sobre a doença.

No dia 02, acontece a abertura da campanha de 2023 no hall da Sesacre, às 9h, e com o acentimento das luzes do Palácio Rio Branco, das 16h às 18h. No dia 04, é realizado o circuito de palestras sobre o câncer de mama, com o tema “prevenir é a solução”, já no dia 10, acontece outro circuito com o tema “saúde da pessoa com câncer”.

No dia 19, acontece uma atividade cultural com a apresentação teatral do espetáculo “Carcinoma”, do grupo Cia Visse e Versa, além da oficina de expressão Livre Artística (pintura) pelo Centro de Convivência Arte de Ser. No dia 25 acontece o “I Seminário Rosa: discutindo saberes e práticas sobre câncer de mama” e no dia 27, será realizada a I Caminhada Rosa de Conscientização sobre câncer de mama, saindo da Concha Acústica.

Durante toda a campanha, a Carreta do Hospital de Amor estará ofertando serviços de saúde, incluindo mamografia móvel, na Região de Saúde do Juruá, Tarauacá/Envira.

O agendamento para mamografia também estará sendo ofertado em parceria com o Cecon e Hospital de Amor.

Mamografia

No Acre, os alertas sobre a importância de realizar o exame de mama para o diagnóstico precoce de câncer, geralmente são para mulheres acima de 40 anos.

A paciente pode ir a qualquer unidade básica de saúde (UBS), munida dos documentos pessoais (RG, CPF e cartão do SUS) e comprovante de residência, para marcar dia e horário para a realização da sua mamografia. As UBS ou Uraps realizam o agendamento desses exames para a unidade-referência de atendimento ao serviço.

Caso a mulher já seja paciente do centro, pode ir direto à unidade com os documentos pessoais e ser atendida.

Câncer de mama

O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos. Para o Brasil, foram estimados 73.610 casos novos de câncer de mama em 2023, com um risco estimado de 66,54 casos a cada 100 mil mulheres. As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos.

Os principais sinais e sintomas suspeitos de câncer de mama são: caroço (nódulo), geralmente endurecido, fixo e indolor; pele da mama avermelhada ou parecida com casca de laranja, alterações no bico do peito (mamilo) e saída espontânea de líquido de um dos mamilos. Também podem aparecer pequenos nódulos no pescoço ou na região embaixo dos braços (axilas), segundo o Ministério da Saúde.

Fatores de risco

Não há uma causa única para o câncer de mama. Diversos fatores estão relacionados ao desenvolvimento da doença entre as mulheres, como: envelhecimento, determinantes relacionados à vida reprodutiva da mulher, histórico familiar de câncer de mama, consumo de álcool, excesso de peso, atividade física insuficiente e exposição à radiação ionizante.

Segundo o INCA, os principais fatores são:

Comportamentais/Ambientais

Obesidade e sobrepeso, após a menopausa

Atividade física insuficiente (menos de 150 minutos de atividade física moderada por semana)

Consumo de bebida alcoólica

Exposição frequente a radiações ionizantes (Raios-X, tomografia computadorizada, mamografia etc.)

História de tratamento prévio com radioterapia no tórax

Aspectos da vida reprodutiva/hormonais

Primeira menstruação (menarca) antes de 12 anos

Não ter filhos

Primeira gravidez após os 30 anos

Parar de menstruar (menopausa) após os 55 anos

Uso de contraceptivos hormonais (estrogênio-progesterona)

Ter feito terapia de reposição hormonal (estrogênio-progesterona), principalmente por mais de cinco anos

Hereditários/Genéticos