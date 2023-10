Acre termina na 6º colocação no Campeonato Brasileiro Sub-18

A seleção Acreana perdeu para Alagoas por 3 sets a 2, com parciais de 16×25, 25×18, 24×26, 25×6 e 15×7 na manhã deste domingo, 15, no ginásio Luís Eduardo Magalhães, em Paulo Afonso, na Bahia, e terminou o Campeonato Brasileiro Feminino de Vôlei Sub-18 na 6ª colocação.

Não mede

A seleção Acreana jogou oito partidas no Campeonato Brasileiro e ganhou somente seis sets. Com uma sequência de derrotas na fase de classificação, a 6ª colocação não mede o desempenho do Acre no torneio nacional.

Sem convênio

As federações do Estado estão esperando, ainda em outubro, um convênio com o governo do Estado programado para ser assinado no início do ano. As seleções e as competições de todas as modalidades estão sem apoio na temporada de 2023.