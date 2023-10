Acreana que fez romaria de 8 dias participa do Círio de Nazaré em Rio Branco

A acreana Isabelle Castor, devota de Nossa Senhora de Nazaré, acompanhou o Círio de Nazaré em Rio Branco neste domingo (8) e contou ao ContilNet sobre a romaria que fez ao lado de uma amiga, também acreana.

As duas andaram 8 dias da cidade de Lavras, em Minas Gerais, até Aparecida do Norte, em São Paulo, onde fica Basílica de Nossa Senhora Aparecida. “Esse ano eu fiz uma peregrinação, que eu já queria fazer desde a época do da pandemia, não tinha dado para fazer e aí nós fizemos esse ano, andando de Lavras, de Minas Gerais até Aparecida do Norte. Durante oito dias. Foi uma experiência única e eu acho que só o que sustenta a gente realmente é a fé porque a gente pensa que não vai chegar. A gente tem todos os percalços do caminho. O calor, o frio, as vezes fome, às vezes são muitas adversidades”, disse.

Isabelle disse ainda que sempre acompanha o Círio de Nazaré. “Todos os anos eu venho mais para agradecer e a emoção sempre é única. A gente fica esperando as imagens chegarem pelo rio que já é algo diferente, nada mais bonito do que chegar através do nosso Rio Acre”, finaliza.