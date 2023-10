Acreana vende rifa para retomar sonho de concluir Medicina; saiba como ajudar

A jovem estudante Adria Lorrana dos Santos Ferreira, de 26 anos, iniciou nas redes sociais uma rifa com o objetivo de arrecadar fundos para retomar o sonho de concluir o curso de Medicina em uma faculdade particular de Rio Branco.

Moradora do bairro Floresta, mais precisamente no Conjunto Novo Horizonte, Adria revela que ingressou na faculdade de medicina em 2018. No entanto, as dificuldades financeiras enfrentadas por ela e sua família a obrigaram a buscar alternativas para custear seus estudos.

Mesmo com o auxílio do programa de financiamento estudantil (FIES), as mensalidades ainda representavam um desafio financeiro grande já que no Acre o curso não é barato.

Para superar esse obstáculo, Adria decidiu empreender e se sustentar de forma independente. Ela começou a vender geladinhos e também aceitava encomendas de comida. O trabalho árduo e constante permitiu que ela continuasse seus estudos até o 10 período da faculdade de medicina, no entanto, Adria se viu forçada a trancar o curso no 11º período.

“Consegui chegar até aqui, vendendo geladinho, também faço comida por encomenda. Sempre na correria, sem perder a dignidade e aqui chegamos interna, 10 períodos concluídos entre trancos e barrancos”, relatou Adria.

Para superar essa situação, ela e sua família, com o apoio de amigos, decidiram tomar uma iniciativa: a realização de uma rifa no valor de R$ 10 reais. O objetivo é arrecadar fundos para cobrir parte da dívida acumulada com a faculdade e permitir que Adria retorne ao internato em janeiro, para concluir a graduação.

“Tive ajuda de muita gente durante esse percurso, a família quando pode ajuda e amigos próximos que sempre viam a minha realidade. Atualmente tive que trancar a faculdade no 11 período, e tão pertinho do tão sonhado CRM. Peço ajuda de todos vocês a tornarem o meu sonho uma realidade. Essa rifa vai sortear R$ 1 mil ao ganhador e um vouche de R$ 200 reais em um restaurante da cidade”, encerra.

Se você puder ajudar ou queira adquirir uma rifa basta entrar em contato pelo número abaixo