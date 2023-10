Acreano ganha prêmio de melhor artigo de doutorado em Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente

O acreano Paulo Cesar Souza da Silva, 33 anos, foi destaque no Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente (SBAI). Ele ganhou o prêmio de melhor trabalho na categoria doutorado. O reconhecimento se deu na última terça-feira, 17 de outubro, em Manaus (AM).

O SBAI é principal evento científico de automação inteligente da América Latina e reúne pesquisadores e profissionais dos diversos temas relacionados a Automação, Controle, Manufatura e Sistemas Inteligentes. Paulo Cesar possui graduação em Engenharia Elétrica com Ênfase em Telecomunicações e mestrado em Controle e Automoção pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e doutorando pelo Instituto Militar de Engenharia (IME).

Em entrevista ao ContilNet, ele conta que tem se dedicado as pesquisas em iniciação científica desde 2016. No doutorado, sua linha de estudo é “O controle extremal estocástico”. Trata-se de uma técnica de controle não linear, adaptativo que busca a otimização em tempo real.

“Minha graduação e mestrado foram abordando o controle extremal estocástico na presença de atrasos. Agora estou no doutorado no IME e apesar de estar no programa de Engenharia da Defesa continuo trabalhando com a mesma técnica de controle. Nesse trabalho chamado: Controle Extremal Multivariavel Estocástico do Tipo Newton com atrasos distintos de entrada, aborda-se simulações numéricas e análise de estabilidade do algoritmo. Nossa área é muito teórica. Sou de Teoria de Controle e a principio testamos um conjunto de equações provando que o sistema é estável. Nosso foco inicial é provar que o sistema é estável. Provamos isso usando inúmeras equações e até criamos um teorema”, explicou.

Paulo César conta que o próximo passo será encontrar uma aplicação prática da teoria que iria desde robozinhos, freios ABS, cenários de buscas pela fonte.