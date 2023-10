Acusado de matar e esconder corpo de amigo de infância é preso

Um homem, de 47 anos, acusado de matar um amigo de infância e esconder o corpo da vítima em Feira de Santana foi preso nesta terça-feira (3). Segundo a Polícia Civil, o homem, que não teve a identidade informada, é apontado como autor da morte de Roberto Teles da Mangabeira. O homicídio ocorreu no dia 31 de julho no bairro Mangabeira.

Após agredir a vítima com barras de ferro, o acusado a amarrou e amordaçou, além de o torturar cobrindo o rosto com saco plástico, informou o coordenador da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira), delegado Yves Correia.

O investigado ainda escondeu o corpo debaixo do sofá de casa. Já na manhã seguinte ao crime, o homem abandonou o corpo, que estava coberto por pano, na porta de uma residência.

Ainda segundo a polícia, o acusado foi localizado no bairro da Queimadinha e confessou o crime. Ele foi encaminhado ao presídio de Feira de Santana.