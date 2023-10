Acusado de praticar assédio dentro da Ufac é espancado por faccionados e vai parar no PS

Na noite desta segunda-feira (16), Alício Lopes de Souza, acusado de assédio na Universidade Federal do Acre (Ufac), foi espancado por uma organização criminosa no bairro da Base após supostamente ter cometido furtos na região.

A vítima foi encontrada agonizando e uma viatura do suporte básico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para prestar socorro ao homem. Ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco com uma fratura no braço direito, além de hematomas nas pernas, braços e costas.

Alício era acadêmico do curso de Bacharelado em História da Ufac e teve sua matrícula suspensa após ser acusado de assédio, homofobia e abuso de drogas nas dependências da instituição.

SAIBA MAIS: Estudantes da Ufac marcam protesto após suposto caso de assédio sexual no curso de História

No início de setembro, o Centro Acadêmico Pedro Martinello, do curso de História, formalizou uma denúncia contra Alício. Fotos com o rosto do homem foram espalhadas pelos corredores da universidade, com a frase: “Cuidado! Assediador a solta”. Após o ocorrido ele foi afastado da instituição.

O estado de saúde de Alício é considerado estável. Até o momento ninguém foi preso pela agressão.