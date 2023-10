Acusados de tráfico de drogas são presos pela polícia militar em Rio Branco

Três suspeitos de envolvimento no tráfico de drogas foram detidos pela Polícia Militar em uma operação conduzida pela Força Tática do Primeiro Batalhão na tarde de terça-feira (10). Os acusados foram identificados como Douglas Cavalcante, 19 anos, Leandro Leonardo Lopes de Souza, 23 anos, e Wenderson Dantas Magalhães, 25 anos.

A ação policial teve início durante um patrulhamento de rotina na Rua Vitória, situada no Conjunto Novo Esperança, um bairro da capital acreana. Os policiais avistaram um homem realizando a venda de substâncias ilícitas na frente de uma residência, o que motivou a abordagem imediata.

Ao se aproximarem do local, dois dos suspeitos, cujas identidades não foram divulgadas, tentaram escapar, pulando pela janela da residência e fugindo para a via pública. No entanto, um deles, Douglas Cavalcante, 19 anos, acabou detido pelas autoridades.

A revista subsequente à residência revelou uma quantidade significativa de entorpecentes e dinheiro em posse dos suspeitos. Foram encontrados 51 papelotes de Skank, 55 papelotes de cocaína e a quantia de 610 reais em espécie.

Em decorrência das evidências encontradas, os três envolvidos receberam voz de prisão em flagrante. Eles foram conduzidos para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA) da cidade, onde permanecem detidos enquanto aguardam o devido processo legal.

Os acusados enfrentarão as acusações perante a justiça, respondendo pelos crimes de tráfico de drogas e posse de entorpecentes com intuito de comercialização.